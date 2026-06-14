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В многоквартирном доме в Самаре вспыхнул пожар

В Самаре в многоквартирном доме на улице 22 Партсъезда, дом 20, вспыхнул пожар, сообщило региональное МЧС.

Источник: РБК

В Самаре в многоквартирном доме на улице 22 Партсъезда, дом 20, вспыхнул пожар, сообщило региональное МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 20:31. На месте работают 111 человек и 32 единицы техники.

«По прибытии к месту вызова установлено, что в магазине произошло возгорание с переходом на 2-й этаж многоквартирного дома. Предварительно, погибших и пострадавших нет», — сказано в сообщении МЧС в «Максе».

По данным региональной прокуратуры, по предварительной версии, причиной возгорания стал взрыв бытового газа.

Пострадали пятеро, в том числе двое детей, сообщили ТАСС в минздраве региона.

4 июня в подмосковном Пушкино 60-летний местный житель погиб при взрыве газового баллона в пожарной части. Также пострадал сотрудник МЧС.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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