В многоквартирном доме в Самаре вспыхнул пожар

В Самаре в многоквартирном доме на улице 22 Партсъезда, дом 20, вспыхнул пожар, сообщило региональное МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 20:31. На месте работают 111 человек и 32 единицы техники.
«По прибытии к месту вызова установлено, что в магазине произошло возгорание с переходом на 2-й этаж многоквартирного дома. Предварительно, погибших и пострадавших нет», — сказано в сообщении МЧС в «Максе».
По данным региональной прокуратуры, по предварительной версии, причиной возгорания стал взрыв бытового газа.
Пострадали пятеро, в том числе двое детей, сообщили ТАСС в минздраве региона.
4 июня в подмосковном Пушкино 60-летний местный житель погиб при взрыве газового баллона в пожарной части. Также пострадал сотрудник МЧС.
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