Триумф российских каноистов на чемпионате Европы в Португалии

Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль выиграли золото чемпионата Европы в Португалии на дистанции 500 м среди двоек. Их результат составил 1.42,801. В тот же день Алексей Коровашков взял серебро в одиночках, уступив чеху Мартину Фуксе. Спортсмены из РФ выступают в нейтральном статусе. Соревнования проходят в Монтемор-у-Велью и завершатся в воскресенье. Это значимые достижения отечественных гребцов на европейском первенстве.
Российские каноисты завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Европы в Португалии.
На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в португальском городе Монтемор-у-Велью, российские спортсмены добились значимых успехов. Выступая на турнире в нейтральном статусе, отечественные гребцы 14 июня 2026 года заняли призовые места в двух дисциплинах на дистанции 500 метров.
В соревнованиях двоек высшую ступень пьедестала почета занял экипаж в составе Захара Петрова и Ивана Штыля. Российские спортсмены преодолели дистанцию за 1 минуту 42,801 секунды. Серебряные награды достались представителям Испании Мануэлю Фонтану и Диего Домингесу, уступившим лидерам 0,5 секунды. Третье место заняли венгерские каноисты Даниэл Фейеш и Джонатан Хайду, отставшие от победителей на 1,015 секунды.
В тот же день в соревнованиях каноэ-одиночек на той же дистанции серебряную медаль выиграл шестикратный чемпион мира Алексей Коровашков. Он показал результат 1 минута 46,142 секунды. Победителем заезда стал чешский спортсмен Мартин Фукса с временем 1 минута 45,367 секунды. Тройку призеров замкнул представитель Греции Стефанос Димопулос, преодолевший дистанцию за 1 минуту 46,967 секунды.
Турнир в Монтемор-у-Велью завершится в воскресенье, 14 июня.