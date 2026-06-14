Триумф российских каноистов на чемпионате Европы в Португалии

Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль выиграли золото чемпионата Европы в Португалии на дистанции 500 м среди двоек. Их результат составил 1.42,801. В тот же день Алексей Коровашков взял серебро в одиночках, уступив чеху Мартину Фуксе. Спортсмены из РФ выступают в нейтральном статусе. Соревнования проходят в Монтемор-у-Велью и завершатся в воскресенье. Это значимые достижения отечественных гребцов на европейском первенстве.