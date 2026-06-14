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Игорь Гуляев: манекен в стиле Пугачёвой и Лолиты — и примирение на биеннале

Дизайнер Игорь Гуляев сейчас редко появляется на публике, но этот выход стал особенным. В белом костюме, весь в перстнях и с крестом на груди, он пришёл на биеннале, чтобы представить совместную работу с художником — тем самым, с которым несколько лет назад у него случился громкий скандал (художник обвинял Гуляева в порче картин). Сегодня они снова вместе. Главный экспонат — манекен: дизайнер сделал его полностью. «Это женщина, которая сошла с картины», — пояснил Гуляев. Образ получился в его любимом стиле — многие сразу заметили сходство с той самой эстетикой, которую он создаёт для Аллы Пугачёвой и Лолиты. Помогать художнику не стал бы, если бы не верил в результат.

Дизайнер Игорь Гуляев сейчас редко появляется на публике, но этот выход стал особенным. В белом костюме, весь в перстнях и с крестом на груди, он пришёл на биеннале, чтобы представить совместную работу с художником — тем самым, с которым несколько лет назад у него случился громкий скандал (художник обвинял Гуляева в порче картин). Сегодня они снова вместе.

Главный экспонат — манекен: дизайнер сделал его полностью. «Это женщина, которая сошла с картины», — пояснил Гуляев. Образ получился в его любимом стиле — многие сразу заметили сходство с той самой эстетикой, которую он создаёт для Аллы Пугачёвой и Лолиты. Помогать художнику не стал бы, если бы не верил в результат.