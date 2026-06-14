Звезда «Волчка» Марк-Малик Мурашкин окончил школу в 15 лет и не поступил в вуз

Актер Марк-Малик Мурашкин известен поклонникам по фильмам «Волчок», «Не одна дома» и др. Ещё недавно это был милый ребёнок, но за последние годы мальчик вырос и стал взрослым. В прошлом году он окончил школу аж в 15 лет, но, как выяснилось, юный вундеркинд до сих пор не поступил в вуз. Почему так произошло, Марк-Малик впервые рассказал «МК».