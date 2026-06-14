Сборная Германии играет свой стартовый матч на ЧМ-2026 с командой Кюрасао

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Сенегала вслед за Египтом получила от ФИФА требование убрать звезду с эмблемы на форме во время матчей чемпионата мира. По регламенту федерации звёзды допускаются лишь в товарищеских и отборочных встречах, а в финальной стадии — исключительно за победу на мундиале. Сенегальцам предстоит сыграть в группе I с Францией, Норвегией и Ираком.