Экс-тренер «Зенита» установил рекорд чемпионата мира

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат установил рекорд чемпионатов мира по футболу. 78-летний голландский специалист, возглавляющий сборную Кюрасао, является самым возрастным тренером в истории турнира, выведя свою команду на матч группового этапа против Германии.
Это достижение обновлялось трижды за время проведения нынешнего первенства в Северной Америке. Первым рекордсменом стал 74-летний наставник сборной ЮАР бельгиец Хуго Брос в стартовом матче турнира. Позднее, в тот же день, его опередил главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек, которому в сентябре нынешнего года исполнится 75 лет.
До этого самым возрастным главным тренером на чемпионатах мира считался немец Отто Рехагель. В 2010 году в ЮАР он руководил сборной Греции в возрасте 71 года, и его команда тогда не смогла выйти из группы.
Сборная Кюрасао, которую тренирует Адвокат, впервые в своей истории пробилась на мировое первенство. Команда выступает в группе Е, где ее соперниками, помимо Германии, являются также сборные Кот-д’Ивуара и Эквадора. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Адвокат принял сборную Кюрасао в январе 2024 года. В феврале 2026 года он покинул пост по семейным обстоятельствам — из-за болезни дочери, однако после улучшения ее состояния специалист вернулся и доработал до чемпионата мира. Он известен по работе с «Зенитом», под руководством которого клуб выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА, и со сборной России, которая под его началом отобралась на чемпионат Европы 2012 года.
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