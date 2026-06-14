Экс-тренер «Зенита» установил рекорд чемпионата мира

Адвокат принял сборную Кюрасао в январе 2024 года. В феврале 2026 года он покинул пост по семейным обстоятельствам — из-за болезни дочери, однако после улучшения ее состояния специалист вернулся и доработал до чемпионата мира. Он известен по работе с «Зенитом», под руководством которого клуб выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА, и со сборной России, которая под его началом отобралась на чемпионат Европы 2012 года.