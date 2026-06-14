Валентина Рясова взяла бронзу чемпионата Европы

— Всем спасибо за поздравления! Очень рада третьему месту. Команда очень сильно поддержала, на гонке тоже поддержка очень большая была. Не очень хорошее у меня плавание получилось, но я выплыла в большой группе. Мы хорошо поработали, сплочённо, и добрали основную группу. И уже, когда ехали, я контролировала ситуацию. Выезжала вперёд, очень хорошо заехала в транзитку, чтобы быть в лидерах. На бег силы были, но на 10 км я начала рваную работу, чтобы соперниц «взбодрить». Но многие удержались, и на финиш меня не хватило. Но я полностью отдалась, и я очень горжусь этим.