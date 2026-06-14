Легендарный Нойер вышел на свой первый матч в рамках ЧМ-2026 и уже установил два рекорда

Напомним, что на чемпионате мира 2026 года стартовали матчи групповой стадии, и в первом туре сборная Германии встречается с командой Кюрасао. Игра началась в 20:00 по Москве на арене «Хьюстон-стейдиум» в Хьюстоне, обслуживает поединок марокканская бригада арбитров во главе с Джалалом Джайедом, этот матч стал первым для обеих команд на турнире.