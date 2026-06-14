Александр Сокуров опубликовал открытое письмо Никите Михалкову

«Я обратился к Вам, поскольку признаю: Вы являетесь одним из руководителей российского государства и, находясь в этом статусе, не можете не нести ответственность за действия государственных органов и их последствия, — говорится в Telegram-канале господина Сокурова.— Не знаю, насколько Вас интересует судьба российского кино. Я же всей жизнью своею связан и привязан к этому кинематографу, живу в нем и наблюдаю, как под давлением и воздействием в том числе московских административных и кинематографических деятелей мучается и пытается выжить исторически первая в стране киностудия “Ленфильм” (в феврале текущего года киностудия “Ленфильм” перешла в собственность Санкт-Петербурга.— “Ъ”)… Содержание моего обращения к Вам касается уже не отрасли и не кинематографических организаций, а конкретных судеб людей: авторов и съемочных коллективов, работающих не только в Ленинграде, но и в других частях нашей огромной страны».