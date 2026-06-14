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Погода в Ростовской области будет переменчивой

Жителям региона в начале недели обязательно стоит захватить с собой зонты.

Погода в Ростовской области с 15 по 21 июня 2026 года будет переменчивой: первая половина недели будет дождливой и ветреной, а со второй половины придёт настоящее летнее тепло.

15 июня (понедельник): днём +23…+25°C, ночью +14…+17°C. Переменная облачность, в первой половине дня ожидаются дожди. Ветер западный, умеренный и порывистый (6−8 м/с).

16 июня (вторник): днём +21…+24°C, ночью +16…+19°C. Пасмурно, высокая вероятность обложных дождей и гроз. Ветер переменных направлений, 3−6 м/с.

17 июня (среда): днём +23…+25°C, ночью +15…+17°C. Облачность начнёт уменьшаться, существенных осадков уже не ожидается. Ветер ослабнет до 2−4 м/с.

18 июня (четверг): днём +25…+27°C, ночью +15…+18°C. Переменная облачность, преимущественно сухо. Ветер слабый, 1−3 м/с.

19 июня (пятница): днём +26…+28°C, ночью +17…+19°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северных направлений, 2−4 м/с.

20 июня (суббота): днём +26…+28°C, ночью +18…+20°C. Небольшая облачность, солнечные промежутки, отличная погода для выходных. Ветер 4−5 м/с.

21 июня (воскресенье): днём +26…+28°C, ночью +17…+22°C. Ясно или переменная облачность, сухо и тепло. Ветер 4−5 м/с.

Жителям региона в начале недели (15−16 июня) обязательно стоит захватить с собой зонты — пройдут дожди, местами с грозами. Начиная со среды (17 июня) осадки прекратятся, а температура воздуха плавно поднимется до комфортных летних +26…+28°C к выходным.