Американский певец Оливер Три погиб в авиакатастрофе в Рио-де-Жанейро

Согласно источнику, 14 июня в небе над городом столкнулись два вертолета, в одном из которых находился исполнитель. В результате столкновения и крушения на парковку оба воздушных судна загорелись. По данным правоохранителей, жертвами авиакатастрофы стали шесть человек. Детали произошедшего и причины ЧП уточняются.