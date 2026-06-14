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Американский певец Оливер Три погиб в авиакатастрофе в Рио-де-Жанейро

32-летний американский певец и комик Оливер Три погиб в результате авиакатастрофы с двумя вертолетами в Бразилии.

Источник: Комсомольская правда

Американский певец и комик Оливер Три погиб в результате авиакатастрофы, произошедшей в Рио-де-Жанейро. Исполнителю было 32 года. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на местную полицию.

Согласно источнику, 14 июня в небе над городом столкнулись два вертолета, в одном из которых находился исполнитель. В результате столкновения и крушения на парковку оба воздушных судна загорелись. По данным правоохранителей, жертвами авиакатастрофы стали шесть человек. Детали произошедшего и причины ЧП уточняются.

Оливер Три является популярным американским исполнителем. Он также записывал дуэты с эстонским рэпером Томми Кэшем и музыкальной группой Little Big, солистами которой являются российские исполнители Илья Прусикин* и Софья Таюрская.

Ранее KP.RU сообщал, что в возрасте 86 лет умер американский гитарист и певец Джеймс Блад Ульмер, известный своим авангардным сочетанием джаза, блюза и фанка.

* Признан в РФ иностранным агентом.