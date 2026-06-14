Хэмилтон выиграл Гран-при Барселоны, опередив Рассела и Норриса

«Ещё в прошлом году эта цель казалась неосуществимой, однако совместные усилия и масштабные изменения в работе позволили добиться прогресса. Я всегда мечтал ощутить вкус победы именно за рулём болида итальянской команды», — приводит слова пилота пресс-служба чемпионата. Ветеран выразил надежду на дальнейшие успехи в текущем сезоне.