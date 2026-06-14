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Хэмилтон выиграл Гран-при Барселоны, опередив Рассела и Норриса

Британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон одержал победу на седьмом этапе чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Барселоны-Каталуньи. 41-летний гонщик финишировал первым, опередив на 19,5 секунды своего соотечественника Джорджа Расселла из «Мерседеса», а замкнул тройку призёров Ландо Норрис на «Макларене».

Источник: Life.ru

После гонки Хэмилтон выразил глубокую благодарность персоналу команды на трассе и на базе, а также отдельно поблагодарил руководителя «Скудерии» Фредерика Вассёра за доверие и приглашение в коллектив.

«Ещё в прошлом году эта цель казалась неосуществимой, однако совместные усилия и масштабные изменения в работе позволили добиться прогресса. Я всегда мечтал ощутить вкус победы именно за рулём болида итальянской команды», — приводит слова пилота пресс-служба чемпионата. Ветеран выразил надежду на дальнейшие успехи в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что на Гран-при Монако (6-й этап Формулы-1) победил итальянец Кими Антонелли («Мерседес»), вторым стал Льюис Хэмилтон («Феррари»), третьим — Исак Хаджар («Ред Булл»). Макс Ферстаппен сошёл сразу после старта, а Шарль Леклер (подписавший новый контракт с «Феррари») попал в серьёзную аварию, врезавшись в стену, из-за чего гонку временно останавливали красными флагами.

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