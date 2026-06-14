Депутат сказала, какой вопрос может вызвать конфликты между соседями в Беларуси

«Необходимо отработать механизм контроля за выполнением этой нормы. Например, есть разногласия по вопросу, что считать придомовой территорией, каковы ее границы, какое расстояние. Поэтому эти моменты должны быть отработаны, чтобы закон работал, а не лежал только на бумаге. Мы должны принять все меры, чтобы избежать конфликтов между соседями».