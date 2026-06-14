Депутат сказала, какой вопрос может вызвать конфликты между соседями в Беларуси

В Беларуси готовится законопроект, который, среди прочего, ужесточит контроль государства за потреблением табака и электронных сигарет. Среди прочего предлагается запретить курение на крыльце многоквартирных домов и общежитий. Это инициатива Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
«Сейчас закон запрещает курить в помещениях, на детских площадках, в транспорте, общественных зонах. Нарушителям грозит штраф до четырех базовых величин», — напомнили в эфире телеканала СТВ.
Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик сказала каналу, на какой стадии обсуждения находятся предлагаемые новшества:
«Необходимо отработать механизм контроля за выполнением этой нормы. Например, есть разногласия по вопросу, что считать придомовой территорией, каковы ее границы, какое расстояние. Поэтому эти моменты должны быть отработаны, чтобы закон работал, а не лежал только на бумаге. Мы должны принять все меры, чтобы избежать конфликтов между соседями».
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