Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Рогозин предложил минировать российские танкеры на случай захвата

Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Рогозин предложил рассмотреть вариант минирования российских танкеров, чтобы снизить риск их возможного захвата европейскими странами.

Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Рогозин предложил рассмотреть вариант минирования российских танкеров, чтобы снизить риск их возможного захвата европейскими странами.

По его словам, такая мера могла бы применяться в случае поступления соответствующих команд или при отклонении судна от маршрута и попытке принудительного захода в иностранные порты.

Он связал эту идею с необходимостью предотвращения потенциальных действий против судоходства и контроля над перевозками. При этом предложение подразумевает жесткие сценарии реагирования на вмешательство в движение судов.

Рогозин также высказал мнение в своем Telegram-канале, что после нескольких инцидентов с тяжелыми последствиями и экологическим ущербом европейские страны якобы пересмотрят свою позицию и откажутся от подобных попыток.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер отдал приказ Вооруженным силам страны перехватить нефтяной танкер, якобы связанный с Россией, при попытке пройти через пролив Ла-Манш. Политик также поблагодарил военных и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в операции.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше