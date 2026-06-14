ИИ возродил легендарную DOS-игру «Поле Чудес 2» всего за два часа и $100

Ранее психиатр и нарколог предупредил, что компьютерные игры, криптотрейдинг и шоппинг легко перерастают из хобби в настоящую зависимость. Врач объяснил, что бить тревогу стоит, если человек пытается отгородиться от реальности и принимает необдуманные решения. В таких случаях многие прикрываются термином «киберспорт» и ломают себе жизнь.