ИИ возродил легендарную DOS-игру «Поле Чудес 2» всего за два часа и $100

Оригинал считается одним из знаковых проектов постсоветского периода. Поскольку исходный код утрачен, разработчику пришлось прибегнуть к декомпиляции исполняемого файла и последующему восстановлению логики приложения.
Нейросеть проанализировала бинарный код DOS-версии и автоматически преобразовала его в TypeScript. Весь процесс занял около двух часов, а затраты на использование API составили примерно сто долларов.
Создатель стремился к максимальной точности воспроизведения. В обновлённой версии сохранены фирменная заставка, ввод имени, турнирная сетка из восьми этапов, классическое колесо с секторами, мини-игра со шкатулками и магазин призов. Для полной совместимости восстановили даже оригинальный генератор случайных чисел, что позволяет игровым сценариям совпадать с DOS-версией при одинаковых начальных параметрах.
Важной чертой проекта стал отказ от закрытых бинарных ресурсов. Графику перевели в формат WebP, текстовую базу вопросов и таблицу рекордов — в JSON, а шрифты оформили в виде графических атласов. Управление полностью повторяет оригинал: пользователи могут действовать клавиатурой или мышью, а настройки звука работают через привычные сочетания клавиш.
Ранее психиатр и нарколог предупредил, что компьютерные игры, криптотрейдинг и шоппинг легко перерастают из хобби в настоящую зависимость. Врач объяснил, что бить тревогу стоит, если человек пытается отгородиться от реальности и принимает необдуманные решения. В таких случаях многие прикрываются термином «киберспорт» и ломают себе жизнь.
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