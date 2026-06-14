«Народный жанр — третьесортный»: Надежда Бабкина рассказала о невежестве современных меломанов

Певица Надежда Бабкина выступила с проникновенной речью в разговоре с журналистами. Она рассказала о ситуации, которая разворачивается вокруг в народной музыки. По словам Бабкиной, она столкнулась с тем, что данный жанр стали уже открыто называть «третьесортным». Но Надежда Георгиевна, конечно же, с этим категорически не согласна. О том, почему данная музыка важна, она объяснила корреспондентам.