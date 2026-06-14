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Опытные хозяйки делают эти 10 дел дома раз в неделю

Секрет чистоты кроется в определенных привычках.

Женщины могут поддерживать чистоту дома без многочасовых уборок. Эксперты по домашнему хозяйству назвали 10 простых привычек, которые занимают несколько минут, но заметно влияют на общий порядок.

Список включает еженедельные дела: протирать фасады кухонных шкафов и зеркала, мыть полки холодильника, менять кухонные полотенца, чистить обивку дивана влажной салфеткой. Отдельное внимание — прихожей, которая формирует первое впечатление о доме, и мягкому текстилю: пледам и наволочкам декоративных подушек.

«Дом выглядит ухоженным не потому, что в нем постоянно убираются. Секрет чаще всего в небольших привычках, которые занимают несколько минут, но заметно влияют на общий порядок», — отмечают авторы «Remplanner».

Эксперты советуют начать с самого простого: каждое утро заправлять кровать — это занимает меньше двух минут, но визуально меняет всю спальню. Остальные 9 привычек можно вводить постепенно, распределив по дням недели.

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