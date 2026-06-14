Стали известны четыре главные причины 99 процентов инфарктов

Кардиолог Северо-Западного университета Филип Гринланд отметил, что почти все случаи связаны с наличием хотя бы одного из этих факторов. Авторы также опровергли идею о росте «необъяснимых» инфарктов, указав, что предыдущие работы могли не учитывать пороговые значения показателей. По их выводам, основное внимание должно быть сосредоточено на контролируемых причинах риска, передает журнал.