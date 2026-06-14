Стали известны четыре главные причины 99 процентов инфарктов

Масштабное исследование с участием более девяти миллионов взрослых в США и Южной Корее показало, что в 99 процентов случаев инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности перед этим фиксировался хотя бы один из четырех ключевых факторов риска. Работа опубликована в Journal of the American College of Cardiology.
К ним относятся повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, повышенный сахар в крови и курение. В совокупности они предшествовали почти всем зарегистрированным сердечно-сосудистым событиям, включая более 95 процентов случаев даже среди женщин до 60 лет.
Наиболее частым фактором оказалась гипертония: ее отмечали более чем у 93 процентов пациентов, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы, как в США, так и в Южной Корее. Это делает повышенное давление главным предиктором риска в выборке.
Кардиолог Северо-Западного университета Филип Гринланд отметил, что почти все случаи связаны с наличием хотя бы одного из этих факторов. Авторы также опровергли идею о росте «необъяснимых» инфарктов, указав, что предыдущие работы могли не учитывать пороговые значения показателей. По их выводам, основное внимание должно быть сосредоточено на контролируемых причинах риска, передает журнал.
Кроме того, одышка может быть симптомом тромбоэмболии легочной артерии. Подробнее об этом состоянии и о том, почему оно возникает, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.