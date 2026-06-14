Непомнящий обыграл Ниманна в предпоследнем туре UzChess Cup Masters

Напомним, что на открытии турнира Ян Непомнящий публично отказался пожать руку Хансу Ниманну во время церемонии жеребьёвки. Российский гроссмейстер поприветствовал всех участников, но намеренно проигнорировал протянутую руку американца. Конфликт между шахматистами тянется с 2022 года, когда Магнус Карлсен после поражения обвинил Ниманна в мошенничестве, а Непомнящий занял сторону норвежского гроссмейстера.