Футболисты дзержинского «Химика» закрепились на первом месте

Очередную победу во второй лиге первенства России по футболу (дивизион «Б», группа 4) одержал дзержинский «Химик», чья беспроигрышная серия составляет уже 11 игр.
В родных стенах подопечные Андрея Блажко уверенно разобрались с «Ижевском». В концовке первого тайма Илья Грузнов открыл счёт с 11-го метрового. Он же на 75-й минуте оформил дубль, а в начале второй половины Роман Изотов реализовал ещё один пенальти. Единственным огорчением для хозяев стал пропущенный гол на 89-й минуте. Итог — 3:1.
«Химик» закрепился на первом месте. В его активе 31 очко в 12 матчах. Томский «КДВ» отстаёт уже на 5 баллов, нижегородская «Победа» — на 6.
21 июня дзержинцы сыграют в Самаре с дублёрами «Крыльев Советов».
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