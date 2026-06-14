Футболисты дзержинского «Химика» закрепились на первом месте

В родных стенах подопечные Андрея Блажко уверенно разобрались с «Ижевском». В концовке первого тайма Илья Грузнов открыл счёт с 11-го метрового. Он же на 75-й минуте оформил дубль, а в начале второй половины Роман Изотов реализовал ещё один пенальти. Единственным огорчением для хозяев стал пропущенный гол на 89-й минуте. Итог — 3:1.