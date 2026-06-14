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От кирхи XIV века до цифрового шоу: как прошла незабываемая «Кантата» в Калининграде

13 июня VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата» в Калининградской области объединил многовековую музыкальную традицию и современные технологии, подарив зрителям сразу два необычных события.

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13 июня VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата» в Калининградской области объединил многовековую музыкальную традицию и современные технологии, подарив зрителям сразу два необычных события.

Основная фестивальная программа прошла в кирхе XIV века в Домново, где выступил знаменитый хор Intrada. Музыканты представили программу, в которой произведения эпохи Возрождения неожиданно перекликались с минимализмом XX и XXI веков. Концерт превратился в своеобразный диалог столетий, показав, насколько близкими по настроению и глубине могут быть произведения, созданные с разницей в сотни лет.

Далее фестиваль переместился в филиал Третьяковской галереи в Калининграде. Тенор Алексей Курсанов и пианист Марк Ваза исполнили знаменитый цикл Франца Шуберта «Зимний путь», а каждую композицию сопровождала уникальная графика, которая рождалась в режиме реального времени под воздействием музыки.

Специально для концерта техническая команда фестиваля создала систему визуализации, реагирующую на звучание голосов и инструментов. В результате зрители увидели не просто концерт, а полноценное мультимедийное представление, где классическая музыка и цифровое искусство объединились в единую историю.

Организаторы отмечают, что именно такие проекты позволяют по-новому взглянуть на классику и доказывают: великое искусство может оставаться актуальным даже в эпоху самых современных технологий.

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