От кирхи XIV века до цифрового шоу: как прошла незабываемая «Кантата» в Калининграде

13 июня VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата» в Калининградской области объединил многовековую музыкальную традицию и современные технологии, подарив зрителям сразу два необычных события.
Основная фестивальная программа прошла в кирхе XIV века в Домново, где выступил знаменитый хор Intrada. Музыканты представили программу, в которой произведения эпохи Возрождения неожиданно перекликались с минимализмом XX и XXI веков. Концерт превратился в своеобразный диалог столетий, показав, насколько близкими по настроению и глубине могут быть произведения, созданные с разницей в сотни лет.
Далее фестиваль переместился в филиал Третьяковской галереи в Калининграде. Тенор Алексей Курсанов и пианист Марк Ваза исполнили знаменитый цикл Франца Шуберта «Зимний путь», а каждую композицию сопровождала уникальная графика, которая рождалась в режиме реального времени под воздействием музыки.
Специально для концерта техническая команда фестиваля создала систему визуализации, реагирующую на звучание голосов и инструментов. В результате зрители увидели не просто концерт, а полноценное мультимедийное представление, где классическая музыка и цифровое искусство объединились в единую историю.
Организаторы отмечают, что именно такие проекты позволяют по-новому взглянуть на классику и доказывают: великое искусство может оставаться актуальным даже в эпоху самых современных технологий.