От кирхи XIV века до цифрового шоу: как прошла незабываемая «Кантата» в Калининграде

Основная фестивальная программа прошла в кирхе XIV века в Домново, где выступил знаменитый хор Intrada. Музыканты представили программу, в которой произведения эпохи Возрождения неожиданно перекликались с минимализмом XX и XXI веков. Концерт превратился в своеобразный диалог столетий, показав, насколько близкими по настроению и глубине могут быть произведения, созданные с разницей в сотни лет.