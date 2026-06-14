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ЦИК Армении отдала победу в парламентских выборах партии Пашиняна

Партия Пашиняна «Гражданский договор» получила почти 50% голосов на выборах в Армении.

Источник: Комсомольская правда

Центральная избирательная комиссия Армении отдала победу в парламентских выборах партии премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом заявил глава ЦИК Ваагн Овакимян.

«Партия “Гражданский договор” (получила — прим. ред.) 726 819 голосов, или 49,746%», — сообщил ре в ходе заседания избирательной комиссии.

Ранее KP.RU сообщал, что члены ЦИК России, следившие за выборами в Армении, зафиксировали множество нарушений в ходе проведения голосования. Как заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, российская сторона уже обсудила парламентские выборы в Армении.

Бывший посол Италии в Армении Бруно Скапини также указал на то, что выборы прошли с очевидными нарушениями и при вмешательстве Евросоюза.

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