В Калининграде на Ульяны Громовой горела пятиэтажка, из здания вывели человека в наручниках

К 20:00, по словам очевидцев, задымление исчезло, но пожарные оставались у дома и продолжали качать воду. Позже туда приехала полиция. Местные жители утверждают, что кого-то вывели из подъезда в наручниках и повели к спецмашине. В пресс-службе регионального УМВД пообещали «Клопс» прокомментировать ситуацию позднее.