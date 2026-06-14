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В Калининграде на Ульяны Громовой горела пятиэтажка, из здания вывели человека в наручниках

Двор заволокло дымом, к дому приехали пожарные, реанимация и полиция.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде загорелась квартира в доме № 113 на улице Ульяны Громовой. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в воскресенье, 14 июня.

По словам местных жителей, всё началось около 19:30. К зданию приехали две машины пожарных и реанимация, двор быстро заволокло дымом. В региональном управлении МЧС уточнили, что загорелась квартира на третьем этаже. На месте работали несколько подразделений, информация о пострадавших уточняется.

К 20:00, по словам очевидцев, задымление исчезло, но пожарные оставались у дома и продолжали качать воду. Позже туда приехала полиция. Местные жители утверждают, что кого-то вывели из подъезда в наручниках и повели к спецмашине. В пресс-службе регионального УМВД пообещали «Клопс» прокомментировать ситуацию позднее.

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