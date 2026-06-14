ВС РФ ведут бои в центре Константиновки и взяли под контроль трассу снабжения

Одновременно с этим на Константиновском направлении российские силы освободили населённый пункт Химик, известный также как Молочарка, и село Роскошное. С взятием этих позиций подразделения Южной группировки войск усилили охват города с флангов и обеспечили контроль над трассой Дружковка — Константиновка.