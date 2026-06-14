Он также предположил, что особо одиозные фигуранты, связанные с международной сетью лабораторий, будут выведены из публичного пространства. «Особо одиозных деятелей посадят, а новые будут назначены, и им будут даны те же самые инструкции по разработке биологического оружия. Потому что это сейчас не только интересы военных, а интересы “бигфармы”, которая наживается», — пояснил Анпилогов.