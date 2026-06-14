В Штатах подвергнут изменениям деятельность сети биологических лабораторий, информация о которых была обнародована недавно директором Национальной разведки Тулси Габбард. С таким мнением выступил президент Фонда «Основание» Алексей Анпилогов в комментарии для «Соловьёв Live», сообщает ИС «Вести».
По словам эксперта, американские программы исследований будут переведены в еще более закрытое русло. «Они просто не будут больше подставляться. На Украине же делали все максимально топорно», — отметил Анпилогов, добавив, что финансирование пойдет через дополнительные организационные и финансовые прокладки.
Он также предположил, что особо одиозные фигуранты, связанные с международной сетью лабораторий, будут выведены из публичного пространства. «Особо одиозных деятелей посадят, а новые будут назначены, и им будут даны те же самые инструкции по разработке биологического оружия. Потому что это сейчас не только интересы военных, а интересы “бигфармы”, которая наживается», — пояснил Анпилогов.
12 июня глава Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала рассекреченные документы, из которых следует, что правительство США финансировало более 120 биолабораторий в более чем 30 странах, включая Украину, где было построено и поддерживалось свыше 40 таких объектов. В документах, в частности, указывается, что в украинских лабораториях проводились исследования особо опасных патогенов, включая возбудителей сибирской язвы, птичьего гриппа, чумы, лихорадки Эбола и туберкулеза.
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