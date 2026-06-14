Прокуратура назвала предварительную причину пожара в доме в Самаре

Предварительной причиной начала пожара в многоквартирном доме в Самаре стал взрыв газа в квартире на первом этаже, сообщила региональная прокуратура.
«По предварительной информации в жилом многоквартирном доме по ул. XXII Партсъезда в квартире на первом этаже произошел хлопок бытового газа, произошло возгорание, в результате пострадали жилые помещения», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, возгорание произошло в магазине. В результате огонь в доме по адресу ул. 22 Партсъезда, д. 20 перекинулся на второй этаж здания.
В многоквартирном доме в Самаре вспыхнул пожар.
Минздрав региона сообщил ТАСС, что при пожаре пострадали пять человек, среди которых двое детей.
На месте работают 111 человек и 32 единицы техники.
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