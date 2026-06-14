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В ростовском общепите нашли продукты без маркировки и грязную форму

В Ростове выявили массовые нарушения в точке общепита.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская транспортная прокуратура проверила точку общепита, принадлежащую индивидуальному предпринимателю, и нашла множество санитарных нарушений.

Как сообщили в ведомстве, на кухне заведения не соблюдали правильные технологии приготовления еды. Также выяснилось, что форму сотрудников не сдавали в централизованную стирку, а продукты хранили без обязательной маркировки.

После проверки прокуроры потребовали от бизнесмена исправить все ошибки. На него завели административные дела за нарушение технических регламентов и санитарных правил при организации питания. Предпринимателю придется устранить все замечания, а ведомство проследит за результатом.

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