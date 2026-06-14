ЧМ без «скучных» матчей: 13 федераций дали отпор шефу УЕФА

Как отмечается в совместном заявлении, за каждой из этих сборных стоят миллионы людей, для которых игра является источником гордости и единства. Подписавшиеся стороны убеждены, что каждая команда заслужила свое место на турнире, проведя честную квалификацию, и что дальнейшее развитие футбола должно быть направлено на создание равных возможностей для всех стран.