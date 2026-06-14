ЧМ без «скучных» матчей: 13 федераций дали отпор шефу УЕФА

Тринадцать национальных футбольных ассоциаций, чьи сборные выступают на чемпионате мира в Северной Америке, публично осудили президента УЕФА Александера Чеферина. Поводом для резкой реакции стали его недавние высказывания о том, что расширение турнира до 48 команд приведет к появлению «неинтересных» матчей.
В коллективном заявлении, текст которого приводит журналист Бен Джейкобс в соцсети Х, подчеркивается, что для этих стран не существует понятия «второстепенного» матча на мундиале. Документ подписали федерации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д’Ивуара.
Особо эмоционально в заявлении говорится о том, что для команд-дебютантов или тех, кто возвращается на главный турнир после долгого перерыва, каждый выход на поле — историческое событие. «Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана это воплощение мечты поколений. Для ДР Конго и Гаити — возвращение на большую сцену после десятилетий ожидания», — отметили авторы обращения.
Футбольные чиновники назвали позицию главы УЕФА «глубоко разочаровывающей», заявив, что она игнорирует усилия и жертвы игроков, тренеров и болельщиков по всему миру. «Футбол не принадлежит избранной группе наций. Его сила — в универсальности», — резюмируется в заявлении.
Как отмечается в совместном заявлении, за каждой из этих сборных стоят миллионы людей, для которых игра является источником гордости и единства. Подписавшиеся стороны убеждены, что каждая команда заслужила свое место на турнире, проведя честную квалификацию, и что дальнейшее развитие футбола должно быть направлено на создание равных возможностей для всех стран.
Ранее президент УЕФА неоднократно выступал против расширения формата чемпионата мира и других инициатив ФИФА, включая проведение турнира раз в два года. Нынешний скандал разгорелся непосредственно в разгар первенства, финал которого состоится 19 июля.
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