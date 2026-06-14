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Путин обратился к Трампу фразой «дорогой Дональд»

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту США Дональд Трамп по случаю его 80-летия. В обращении он назвал его «дорогим Дональдом» и отметил как яркого и незаурядного политика.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту США Дональд Трамп по случаю его 80-летия. В обращении он назвал его «дорогим Дональдом» и отметил как яркого и незаурядного политика.

— Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия! — говорится в телеграмме Путина.

В поздравлении Путин пожелал Трампу здоровья, счастья, благополучия и успехов, а также попросил передать теплые слова его супруге Мелании и всем членам семьи.

Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в шутливой форме отметил, что число 80 ему не нравится. Беседа глав государств проходила в доброжелательном ключе и сопровождалась неформальными репликами, общение не обошлось без шуток.

Владимир Путин одним из первых поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием по телефону, после чего лидеры провели дружескую беседу.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны в Коннектикуте, допустил, что может оставаться на посту главы государства до 2032 года.

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