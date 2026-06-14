Эксперт Загребельный назвал решение США по Anthropic аргументом для развития ИИ в РФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Решение властей США потребовать от компании Anthropic ограничить доступ иностранных пользователей к передовым моделям искусственного интеллекта показывает необходимость ускоренного развития собственных российских ИИ-платформ, включая агентские системы нового поколения. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области искусственного интеллекта, генеральный директор AIST.AI Петр Загребельный.
Ранее Anthropic сообщила, что по требованию американских властей была вынуждена отключить для иностранных пользователей доступ к наиболее продвинутым моделям Fable 5 и Mythos 5. Компания заявила, что распоряжение было связано с мерами экспортного контроля в сфере национальной безопасности.
«История с Anthropic показывает, что искусственный интеллект сегодня становится не просто коммерческой технологией, а элементом национальной инфраструктуры и технологического суверенитета. Если государство может в течение одного дня ограничить доступ к наиболее продвинутым моделям для миллионов пользователей по всему миру, это означает, что любая страна, зависящая исключительно от зарубежных ИИ-платформ, оказывается уязвимой перед политическими и регуляторными решениями, на которые она никак не влияет», — сказал Загребельный.
По его словам, ситуация демонстрирует необходимость ускоренного развития отечественных решений в области искусственного интеллекта. «Причем речь должна идти уже не только о больших языковых моделях как таковых, а о полноценных агентских системах нового поколения, способных самостоятельно выполнять сложные цепочки действий, работать с корпоративными данными, управлять цифровыми сервисами и выступать в качестве интеллектуальных помощников для бизнеса, науки и государственного управления», — отметил эксперт.
Загребельный считает, что ограничения на доступ к передовым ИИ-технологиям могут вводиться не только по техническим причинам, но и в рамках государственной политики стран-разработчиков. «Сегодня это касается одной компании и двух моделей, завтра аналогичные меры могут затронуть любые зарубежные платформы. В таких условиях ставка исключительно на импортные решения создает стратегические риски для экономики, научных исследований и цифровой трансформации», — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что для обеспечения технологической независимости необходимо формировать собственную экосистему искусственного интеллекта. «Ключевой задачей становится развитие всей цепочки технологий — от вычислительной инфраструктуры и базовых моделей до агентских платформ и прикладных сервисов. Только наличие собственных технологий гарантирует устойчивость, предсказуемость доступа и возможность развивать критически важные направления независимо от решений иностранных регуляторов и поставщиков», — заключил Загребельный.