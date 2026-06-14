Эксперт Загребельный назвал решение США по Anthropic аргументом для развития ИИ в РФ

«История с Anthropic показывает, что искусственный интеллект сегодня становится не просто коммерческой технологией, а элементом национальной инфраструктуры и технологического суверенитета. Если государство может в течение одного дня ограничить доступ к наиболее продвинутым моделям для миллионов пользователей по всему миру, это означает, что любая страна, зависящая исключительно от зарубежных ИИ-платформ, оказывается уязвимой перед политическими и регуляторными решениями, на которые она никак не влияет», — сказал Загребельный.