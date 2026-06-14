Ученые назвали четыре основные причины 99% инфарктов и инсультов

Ученые проанализировали данные более 9 млн взрослых в США и Южной Корее. Выяснилось, что повышенное давление (гипертония), высокий холестерин, высокий уровень сахара в крови и курение в совокупности предшествовали 99% всех сердечно-сосудистых событий. При этом в группе с наиболее низким риском (женщины моложе 60 лет) этот показатель превысил 95%. Наиболее частым предшественником сердечных приступов оказалась гипертония — ею страдали более 93% пациентов.