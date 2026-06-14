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Ученые назвали четыре основные причины 99% инфарктов и инсультов

Гипертония, холестерин, сахар и курение предшествуют почти всем сердечным приступам, выяснили исследователи.

Источник: www_aif_ru

Подавляющее число случаев сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности предшествовало наличие хотя бы одного из четырех классических факторов риска, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Ученые проанализировали данные более 9 млн взрослых в США и Южной Корее. Выяснилось, что повышенное давление (гипертония), высокий холестерин, высокий уровень сахара в крови и курение в совокупности предшествовали 99% всех сердечно-сосудистых событий. При этом в группе с наиболее низким риском (женщины моложе 60 лет) этот показатель превысил 95%. Наиболее частым предшественником сердечных приступов оказалась гипертония — ею страдали более 93% пациентов.

«Исследование убедительно показывает, что воздействие одного или нескольких неоптимальных факторов риска составляет почти 100%», — заявил кардиолог Северо-Западного университета Филип Гринланд.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), который помогает оценивать риск смерти у пациентов с острым коронарным синдромом.

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