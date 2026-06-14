Forbes: Российские военные нашли способ просачиваться сквозь оборону ВСУ

После выхода на нужные рубежи такие группы, по версии издания, создают передовые опорные точки, которые обеспечивают им защиту от беспилотников. С этих позиций запускаются собственные дроны, формируя так называемый «беспилотный коридор», где российские аппараты получают контроль над воздушным пространством.