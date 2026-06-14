Сборная Кюрасао забила первый гол в истории своего участия в ЧМ

Сборная Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Германии забила свой первый гол в истории участия в финальных турнирах.
На 6-й минуте встречи счёт открыл немецкий форвард Феликс Нмеча. Однако на 21-й минуте игрок Кюрасао Комененсия сравнял счёт. Этот мяч стал первым в истории для островного государства в финальных турнирах чемпионатов мира.
Матч группы Е проходит на стадионе в американском Хьюстоне. Сборная Кюрасао (население государства — около 150 тысяч человек) является самой маленькой страной, когда-либо участвовавшей в чемпионатах мира. Команда под руководством Дика Адвоката проводит свой первый матч в финальной стадии турнира.
Ранее форвард сборной Мексики забил первый гол ЧМ-2026 на стадионе «Ацтека».