Илья Соболев и Саша Бортич в главных ролях: что известно о сериале «Зовите Витю!»

В 2026 году состоится премьера многосерийной паранормальной комедии «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич в главных ролях. Что известно о сериале — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Молодой экстрасенс-шарлатан Витя обладает даром — умело разводить на деньги доверчивых людей. Пока «разговоры с душами мертвых» обеспечивают Вите шикарную жизнь, его совесть молчит. Однако белая полоса не может длиться вечно, и на шарлатана выходит журналистка Саша, мечтающая снять про него разоблачение. Только вот кажется, Витя начал видеть духов по-настоящему. Теперь экстрасенс не знает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша — у нее появился шанс снять сенсацию.
В ролях.
Илья Соболев — Витя;Саша Бортич — Саша;Александра Флоринская — мама Саши;Алла Малкова-Мараш — бабушка Вити;Мария Смольникова;Сергей Рост;Василий Михайлов;Сергей Барковский;Александр Клюквин;Риналь Мухаметов;Владимир Майзингери другие актеры.
Кто снимал.
Ведущие продюсеры — Ирина Щербович-Вечер и Владимир Васильев;Режиссер-постановщик — Денис Тяпичев;Сценаристы — Тимур Амин;Операторы-постановщики — Влад Сабатовский и Иван Гудков;Художник-постановщик — Ольга Осипова;Композитор — Николай Анохин.
Создатели и актеры — о сериале.
По словам режиссера проекта Дениса Тяпичева, «Зовите Витю!» — это сериал о том, что призраки могут быть не только страшными, но и смешными.
— Есть чувство большой ответственности перед зрителем. Время — очень ценный ресурс, чтобы получить его от зрителя, нужно очень постараться. Какая команда — такая и атмосфера! Все показали свой профессионализм на 200 процентов. Было приятно слышать комментарии от больших именитых актеров во время работы, что давно такого не видели, ведь у нас очень тихая площадка, а мы очень профессионально снимаем, — подчеркнул режиссер.
Юморист Илья Соболев, исполнивший главную роль, рассказал, что этот сериал для него стал первым большим проектом. Несмотря на различные сложности во время съемок, ему было очень легко работать с Сашей Бортич, исполнившей роль журналистки.
— Для меня сериал стал по-настоящему большим и важным опытом — любопытно было так долго существовать на площадке с одним актером. Это наша первая полномасштабная совместная работа с Сашей — после «Зовите Витю!» мы также снялись в другом сериале, который выйдет уже осенью, — поделился Соболев.
Актер Риналь Мухаметов отметил, что для него любые съемки прежде всего запоминаются людьми. Он добавил, что у «Зовите Витю!» отличная команда, а с Бортич он уже успел поработать во время съемок других проектов.
— С Ильей мы не были знакомы, поэтому знакомились в процессе съемок. И от этого процесс был еще более интересным. Илья оказался разносторонним человеком и человеком ищущим, а вести беседу с человеком, который находится в процессе поиска относительно творчества, лично мне очень интересно и любопытно. К тому же он оказался очень любезным, дружелюбным и открытым человеком, — рассказал Мухаметов.
С ним согласился и актер Сергей Рост. Он подчеркнул, что работать с Соболевым — «одно удовольствие», так как он талантливый, работящий и приятный в общении человек.
— Я его знаю еще с его первых шагов на телевидении, когда он попал в программу «Comedy Баттл» с Владимиром Турчинским и Павлом Волей! Так что я вырос на его творчестве, а он на моем! Атмосфера на съемках была веселая и дружеская. Самым остроумным на площадке был не я, и не Илья… Ею была Саша Бортич! Она постоянно нас смешила и раскалывала, — добавил Рост.
11 июня состоялась премьера комедии «Холоп 3» — новой части популярной серии фильмов о перевоспитании избалованных мажоров. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».