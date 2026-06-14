Илья Соболев и Саша Бортич в главных ролях: что известно о сериале «Зовите Витю!»

— Я его знаю еще с его первых шагов на телевидении, когда он попал в программу «Comedy Баттл» с Владимиром Турчинским и Павлом Волей! Так что я вырос на его творчестве, а он на моем! Атмосфера на съемках была веселая и дружеская. Самым остроумным на площадке был не я, и не Илья… Ею была Саша Бортич! Она постоянно нас смешила и раскалывала, — добавил Рост.