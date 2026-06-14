Даже скелеты могли уничтожить: охотник выдвинул новую версию пропажи Усольцевых

Поиски, возобновленные в мае 2026 года, пока не дали результатов. Охотник предположил, что семья могла сойти с тропы и заблудиться, а при отсутствии навигации уйти на значительное расстояние вглубь тайги. Он также отметил, что туристам необходимо обязательно брать с собой средства ориентирования даже при коротких выходах в лес, передает Аif.ru.