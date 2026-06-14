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По эффективности превосходит многие лекарства: воронежцам назвали средство от болезней

Врачи напомнили о влиянии физической активности на организм.

Источник: Комсомольская правда

За последние 15 лет медицина совершила колоссальный рывок в фармакологии, генной инженерии и хирургии. Появились революционные противоопухолевые препараты, успешно проводятся операции по полной трансплантации лица. Но параллельно с этими прорывами накапливались данные о средстве, которое:

— не имеет патентов и стоит копейки (или бесплатно);

— доступно каждому — от младенца до глубокого старика;

— не имеет серьезных побочных эффектов при правильном применении;

— влияет одновременно на все системы организма — сердце, мозг, кости, иммунитет, психику;

— по эффективности в профилактике и лечении хронических заболеваний превосходит многие лекарства.

Это средство — физическая активность. Как отмечают специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, она перестраивает работу всего организма на клеточном уровне.

1. Сердечно-сосудистая система.

Регулярная физическая активность:

— снижает артериальное давление на 5−10 мм рт.ст. — эффект, сравнимый с гипотензивными препаратами;

— улучшает липидный профиль: повышает «хороший» холестерин (ЛПВП) на 5−10%, снижает триглицериды;

— увеличивает количество капилляров в мышцах и сердце, улучшая доставку кислорода;

— снижает агрегацию тромбоцитов, уменьшая риск тромбозов.

Таким образом, регулярная физическая активность снижает риск инфаркта на 30−40%, инсульта — на 25−30%.

2. Метаболизм и эндокринная система.

Мышечное сокращение запускает каскад сигнальных молекул, которые:

— повышают чувствительность к инсулину на 24−48 часов после каждой тренировки — это главный механизм профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа;

— стимулируют выработку гормона роста и тестостерона (в физиологических пределах);

— увеличивают экспрессию генов, отвечающих за митохондриальный биогенез — клетки становятся более энергоэффективными.

Активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа на 40−50% — эффективнее, чем любой известный препарат.

3. Мозг и психика.

Физическая активность — самый мощный из известных стимуляторов нейропластичности:

— увеличивает выработку фактора роста мозга, который поддерживает существующие нейроны и стимулирует рост новых;

— стимулирует выработку эндорфинов и эндоканнабиноидов — естественных антидепрессантов и анксиолитиков.

Так, регулярная активность снижает риск депрессии на 30%, болезни Альцгеймера — на 40−50%, улучшает когнитивные функции (память, внимание, скорость обработки информации) в любом возрасте.

4. Иммунитет и воспаление.

Умеренная регулярная активность:

— улучшает циркуляцию иммунных клеток (NK-клетки, нейтрофилы, макрофаги);

— снижает уровень системного воспаления (С-реактивный белок, интерлейкин-6);

— снижает частоту ОРВИ на 30−40% по сравнению с малоподвижными сверстниками.

Важный нюанс: чрезмерные нагрузки (марафоны, ежедневные интенсивные тренировки без восстановления) временно подавляют иммунитет — открыто так называемое «J-образное окно», когда ультравысокие нагрузки повышают риск инфекций.

5. Кости и суставы.

Долгое время считалось, что нагрузки вредят суставам. Данные последних 10 лет опровергли этот миф:

— регулярная умеренная активность улучшает питание суставного хряща (за счет диффузии синовиальной жидкости);

— снижает риск остеоартрита за счет укрепления околосуставных мышц;

— увеличивает плотность костной ткани при нагрузках с ударом (ходьба, бег, прыжки), предотвращая остеопороз.

Исключение: при уже существующем тяжелом артрите с деформацией сустава нужен подбор щадящих видов активности (плавание, велосипед, ходьба в воде).

Сколько нужно заниматься? Базовые рекомендации Всемирной организации здравоохранения содержат следующие нормы.

Для взрослых (18−64 года):

Аэробная активность умеренной интенсивности: 150−300 минут в неделю (например, 30 минут быстрой ходьбы 5 дней в неделю). Или интенсивная активность: 75−150 минут в (бег, плавание в хорошем темпе, теннис). Плюс силовые тренировки на основные группы мышц: 2−3 раза в неделю.

Для пожилых (65+ лет):

Те же нормы по аэробной и силовой нагрузке. Плюс тренировки на баланс и координацию: 3 раза в неделю (чтобы предотвращать падения).

Для детей и подростков (5−17 лет):

В среднем 60 минут в день умеренной или интенсивной активности. Не менее 3 раз в неделю упражнения на укрепление костей (прыжки, бег) и мышц (лазанье, отжимания).

Что означает «умеренная интенсивность»:

— дыхание учащается, но человек может говорить полными предложениями;

— частота пульса примерно 50−70% от максимальной (максимальная = 220 — возраст);

Примеры: быстрая ходьба (5−6 км/ч), спокойный велосипед, танцы, работа в саду, мытье окон.

Что означает «интенсивная активность»:

— дыхание сильно учащается, человек может произнести лишь несколько слов без паузы;

— частота пульса 70−85% от максимальной;

Примеры: бег, плавание в хорошем темпе, аэробика, теннис (одиночный), подъем в гору с рюкзаком.

Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».