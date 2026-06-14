По эффективности превосходит многие лекарства: воронежцам назвали средство от болезней

За последние 15 лет медицина совершила колоссальный рывок в фармакологии, генной инженерии и хирургии. Появились революционные противоопухолевые препараты, успешно проводятся операции по полной трансплантации лица. Но параллельно с этими прорывами накапливались данные о средстве, которое: