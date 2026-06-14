По эффективности превосходит многие лекарства: воронежцам назвали средство от болезней

За последние 15 лет медицина совершила колоссальный рывок в фармакологии, генной инженерии и хирургии. Появились революционные противоопухолевые препараты, успешно проводятся операции по полной трансплантации лица. Но параллельно с этими прорывами накапливались данные о средстве, которое:
— не имеет патентов и стоит копейки (или бесплатно);
— доступно каждому — от младенца до глубокого старика;
— не имеет серьезных побочных эффектов при правильном применении;
— влияет одновременно на все системы организма — сердце, мозг, кости, иммунитет, психику;
— по эффективности в профилактике и лечении хронических заболеваний превосходит многие лекарства.
Это средство — физическая активность. Как отмечают специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, она перестраивает работу всего организма на клеточном уровне.
1. Сердечно-сосудистая система.
Регулярная физическая активность:
— снижает артериальное давление на 5−10 мм рт.ст. — эффект, сравнимый с гипотензивными препаратами;
— улучшает липидный профиль: повышает «хороший» холестерин (ЛПВП) на 5−10%, снижает триглицериды;
— увеличивает количество капилляров в мышцах и сердце, улучшая доставку кислорода;
— снижает агрегацию тромбоцитов, уменьшая риск тромбозов.
Таким образом, регулярная физическая активность снижает риск инфаркта на 30−40%, инсульта — на 25−30%.
2. Метаболизм и эндокринная система.
Мышечное сокращение запускает каскад сигнальных молекул, которые:
— повышают чувствительность к инсулину на 24−48 часов после каждой тренировки — это главный механизм профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа;
— стимулируют выработку гормона роста и тестостерона (в физиологических пределах);
— увеличивают экспрессию генов, отвечающих за митохондриальный биогенез — клетки становятся более энергоэффективными.
Активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа на 40−50% — эффективнее, чем любой известный препарат.
3. Мозг и психика.
Физическая активность — самый мощный из известных стимуляторов нейропластичности:
— увеличивает выработку фактора роста мозга, который поддерживает существующие нейроны и стимулирует рост новых;
— стимулирует выработку эндорфинов и эндоканнабиноидов — естественных антидепрессантов и анксиолитиков.
Так, регулярная активность снижает риск депрессии на 30%, болезни Альцгеймера — на 40−50%, улучшает когнитивные функции (память, внимание, скорость обработки информации) в любом возрасте.
4. Иммунитет и воспаление.
Умеренная регулярная активность:
— улучшает циркуляцию иммунных клеток (NK-клетки, нейтрофилы, макрофаги);
— снижает уровень системного воспаления (С-реактивный белок, интерлейкин-6);
— снижает частоту ОРВИ на 30−40% по сравнению с малоподвижными сверстниками.
Важный нюанс: чрезмерные нагрузки (марафоны, ежедневные интенсивные тренировки без восстановления) временно подавляют иммунитет — открыто так называемое «J-образное окно», когда ультравысокие нагрузки повышают риск инфекций.
5. Кости и суставы.
Долгое время считалось, что нагрузки вредят суставам. Данные последних 10 лет опровергли этот миф:
— регулярная умеренная активность улучшает питание суставного хряща (за счет диффузии синовиальной жидкости);
— снижает риск остеоартрита за счет укрепления околосуставных мышц;
— увеличивает плотность костной ткани при нагрузках с ударом (ходьба, бег, прыжки), предотвращая остеопороз.
Исключение: при уже существующем тяжелом артрите с деформацией сустава нужен подбор щадящих видов активности (плавание, велосипед, ходьба в воде).
Сколько нужно заниматься? Базовые рекомендации Всемирной организации здравоохранения содержат следующие нормы.
Для взрослых (18−64 года):
Аэробная активность умеренной интенсивности: 150−300 минут в неделю (например, 30 минут быстрой ходьбы 5 дней в неделю). Или интенсивная активность: 75−150 минут в (бег, плавание в хорошем темпе, теннис). Плюс силовые тренировки на основные группы мышц: 2−3 раза в неделю.
Для пожилых (65+ лет):
Те же нормы по аэробной и силовой нагрузке. Плюс тренировки на баланс и координацию: 3 раза в неделю (чтобы предотвращать падения).
Для детей и подростков (5−17 лет):
В среднем 60 минут в день умеренной или интенсивной активности. Не менее 3 раз в неделю упражнения на укрепление костей (прыжки, бег) и мышц (лазанье, отжимания).
Что означает «умеренная интенсивность»:
— дыхание учащается, но человек может говорить полными предложениями;
— частота пульса примерно 50−70% от максимальной (максимальная = 220 — возраст);
Примеры: быстрая ходьба (5−6 км/ч), спокойный велосипед, танцы, работа в саду, мытье окон.
Что означает «интенсивная активность»:
— дыхание сильно учащается, человек может произнести лишь несколько слов без паузы;
— частота пульса 70−85% от максимальной;
Примеры: бег, плавание в хорошем темпе, аэробика, теннис (одиночный), подъем в гору с рюкзаком.
Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».