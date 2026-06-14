Беременная Дина Аверина отказалась называть пол будущего ребенка

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и ее супруг, фигурист Дмитрий Соловьев, станут родителями. Спортсменка находится уже на седьмом месяце беременности. Супруги признались, что уже знают пол будущего ребенка, однако предпочли оставить эту информацию в тайне от общественности.
«Мы с Димой знаем пол, но до последнего будем держать в секрете», — подчеркнула гимнастка в ходе общения с корреспондентом Super.
Появление малыша на свет ожидается уже этим летом. Роды пройдут в Нижнем Новгороде — родном регионе Дины. Выбор места пара объяснила желанием провести это время на родине спортсменки, при этом Аверина отдельно отметила, что полностью доверяет профессионализму местных врачей.
Говоря о своем самочувствии, олимпийская чемпионка рассказала, что сталкивается с типичными для этого периода гормональными изменениями, однако специфических гастрономических предпочтений у нее не появилось. По словам Дины, ее не тянет на экстремально соленые или сладкие продукты.
Напомним, что Дина Аверина и Дмитрий Соловьев связали себя узами брака летом прошлого года. После замужества титулованная гимнастка не раз заявляла, что на данном этапе жизни ее приоритеты сместились в сторону семьи. Она отмечала, что главной целью для нее стали создание домашнего уюта и рождение детей, ради которых она готова оставить профессиональную карьеру.