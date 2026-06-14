Беременная Дина Аверина отказалась называть пол будущего ребенка

Напомним, что Дина Аверина и Дмитрий Соловьев связали себя узами брака летом прошлого года. После замужества титулованная гимнастка не раз заявляла, что на данном этапе жизни ее приоритеты сместились в сторону семьи. Она отмечала, что главной целью для нее стали создание домашнего уюта и рождение детей, ради которых она готова оставить профессиональную карьеру.