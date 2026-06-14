Сборная ФРГ разгромно победила Кюрасао на старте чемпионата мира

Встреча состоялась на стадионе «Эн-ар-джи Стэдиум» в Хьюстоне. Матч завершился со счетом 7:1. Первый гол на шестой минуте забил полузащитник Феликс Нмеча. Забитыми мячами в составе победителей также отметились Нико Шлоттербек, Кай Хаверц, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав. У команды Кюрасао отличился Ливано Комененсия на 21-й минуте.