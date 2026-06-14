Сборная ФРГ разгромно победила Кюрасао на старте чемпионата мира

Сборная ФРГ одержала победу над национальной командой Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу.
Встреча состоялась на стадионе «Эн-ар-джи Стэдиум» в Хьюстоне. Матч завершился со счетом 7:1. Первый гол на шестой минуте забил полузащитник Феликс Нмеча. Забитыми мячами в составе победителей также отметились Нико Шлоттербек, Кай Хаверц, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав. У команды Кюрасао отличился Ливано Комененсия на 21-й минуте.
Отметим, сборную Кюрасао возглавляет бывший тренер сборной РФ и петербургского «Зенита» Дик Адвокат.
Также сообщалось, что 14 июня сборная Шотландии обыграла команду Гаити во время первого тура ЧМ-2026. Встреча завершилась со счетом 1:0, пишет «360».
Ранее стало известно, что сборная Англии на ЧМ-2026 получила уведомление об угрозе торнадо. До этого у английских футболистов была похищена обувь и мячи для тренировок.