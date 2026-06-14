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В США после взлета потерпел крушение самолет с парашютистами, погибли 12 человек

В городе Батлер на Среднем Западе США потерпел крушение самолет с парашютистами, сообщает Fox News. Инцидент произошел утром в воскресенье, 14 июня, неподалеку от местного аэропорта, примерно в 105 километрах к югу от Канзас-Сити.

В городе Батлер на Среднем Западе США потерпел крушение самолет с парашютистами, сообщает Fox News. Инцидент произошел утром в воскресенье, 14 июня, неподалеку от местного аэропорта, примерно в 105 километрах к югу от Канзас-Сити.

По данным телеканала, после вылета воздушное судно неожиданно изменило курс и упало рядом с шоссе. На борту находились 11 парашютистов и пилот — все они погибли.

13 июня военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение при посадке на авиабазе Джорхат в северо-восточном индийском штате Ассам. Для расследования обстоятельств происшествия будет создана специальная комиссия.

27 мая самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области Казахстана. Авиакатастрофа произошла в районе села Железинка. Воздушное судно выполняло авиационно-химические работы, в ходе которых задело линии электропередачи.

13 декабря 2025 года легкомоторный самолет потерпел крушение на территории аэродрома Новинки в Подмосковье. Судно упало после набора высоты. На борту были два человека, оба выжили. Пострадавших искали с помощью вертолета. По факту произошедшей аварии было возбуждено уголовное дело.

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