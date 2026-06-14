В США после взлета потерпел крушение самолет с парашютистами, погибли 12 человек

13 декабря 2025 года легкомоторный самолет потерпел крушение на территории аэродрома Новинки в Подмосковье. Судно упало после набора высоты. На борту были два человека, оба выжили. Пострадавших искали с помощью вертолета. По факту произошедшей аварии было возбуждено уголовное дело.