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На пляже в Турции обнаружили боевой дрон

Вооруженный беспилотный летательный аппарат был обнаружен на побережье Черного моря в Турции, сообщает İhlas Haber Ajansı (IHA). Инцидент произошел в воскресенье, 14 июня.

Вооруженный беспилотный летательный аппарат был обнаружен на побережье Черного моря в Турции, сообщает İhlas Haber Ajansı (IHA). Инцидент произошел в воскресенье, 14 июня.

По данным агентства, найденный аппарат мог быть оснащен для загрузки боеприпасов. В публикации уточняется, что беспилотник оказался на территории пляжа Капысую, что вызвало оперативную реакцию служб.

После обнаружения район был эвакуирован. Жандармерия усилила меры безопасности и оцепила место происшествия для дальнейшего обследования, передает агентство.

5 июня агентство Axar сообщило, что грузовые судна «Натра» и «Циркон» подверглись атаке беспилотников в Азовском море — в результате погибли пять азербайджанских моряков. Агентство «Тренд», в свою очередь, добавило, что в первое судно попали четыре дрона, из-за которых погибли два члена экипажа. На момент публикации корабль все еще оставался на плаву.

28 мая в СМИ появилась информация о том, что рядом с северным побережьем Турции в Черном море беспилотники атаковали три танкера James II, Altura и Velora. Первый из кораблей ходит под флагом Палау и в момент атаки находился в 80 километрах к северу от района Тюркели.

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