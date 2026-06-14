Принадлежащий россиянам замок в Германии продают за 11 млн

В Германии на продажу выставлен исторический замок-отель Wolfsbrunnen «Вольфсбруннен», расположенный в коммуне Майнхард (федеральная земля Гессен).
Как сообщает газета Bild, поместье принадлежит российским предпринимателям Ирине Клочковой и Андрею Трубицину.
Стоимость объекта превышает 11 миллионов евро, на территории замкового парка площадью 84 тысячи квадратных метров находится роскошный отель на 53 номера, где работают 35 сотрудников. Здесь же расположены ресторан с сигарным салоном, замковый бар, винный погреб, библиотека и спа-зона.
На территории есть и собственная вертолётная площадка. Замок был построен в 1904—1907 годах главой округа Александром фон Койделлем. В разное время здание использовалось как лазарет, общежитие для переселенцев и пристанище для религиозной секты.
В 2009 году, по данным Bild, поместье приобрела супружеская пара из России за 3 миллиона евро. До 2015 года они вложили средства в масштабную реконструкцию, превратив замок в четырёхзвёздочный отель.
Объявление о продаже размещено на платформе Immobilienscout24. Агентство luxusmakler.de, которому поручена сделка, сообщило, что владельцы попросили сопровождать процесс продажи нынешнего директора отеля.
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