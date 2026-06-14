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Сразу семь человек из Калининградской области сдали нормативы ТехноГТО на золотые значки

Наши земляки отличились в испытаниях и вошли в число лучших.

Семь жителей Калининградской области сдали нормативы технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки по итогам весенней сессии. Эти абитуриенты уже летом смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы, сообщили в пресс-служба областного правительства.

С марта по май проходила вторая сессия сдачи нормативов по всем 13 направлениям, которые входят в комплекс технологической грамотности и охватывают ключевые сферы: от кибербезопасности до электроники, технологий связи и блогинга. По результатам весенней сдачи обладателями золотых значков ТехноГТО стали 299 участников из 39 регионов.

Кто отличился:

Кирилл Брызгалов, Калининград, Колледж информационных технологий и строительства, сданные нормативы — «Фактчекинг» и «Цифровая навигация»;

Дмитрий Колычев, Калининград, средняя общеобразовательная школа № 33, сданные нормативы — «Применение беспилотников» и «Электроника дома»;

Илья Литвиненко, Калининград, гимназия № 40 имени Ю. А. Гагарина, сданные нормативы — «Технологии связи», «Фактчекинг» и «Кибербезопасность»;

Варвара Найденова, Калининград, средняя общеобразовательная школа № 33, сданные нормативы — «Искусственный интеллект» и «Цифровая навигация»;

Ян Рахимбердин, Калининград, сданные нормативы — «Цифровая навигация» и «Фактчекинг»;

Екатерина Савенкова, Калининград, сданные нормативы — «Цифровая навигация» и «Фактчекинг»;

— Александр Таран, Калининград, средняя общеобразовательная школа № 21, сданные нормативы — «Цифровая навигация» и «Фактчекинг».

В Калининграде нормативы ТехноГТО в весеннюю сессию сдавали на площадке Детского технопарка «Кванториум». Напомним, по итогам 2025 года трое школьников из Калининградской области заработали золотые значки.

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