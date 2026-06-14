Сразу семь человек из Калининградской области сдали нормативы ТехноГТО на золотые значки

С марта по май проходила вторая сессия сдачи нормативов по всем 13 направлениям, которые входят в комплекс технологической грамотности и охватывают ключевые сферы: от кибербезопасности до электроники, технологий связи и блогинга. По результатам весенней сдачи обладателями золотых значков ТехноГТО стали 299 участников из 39 регионов.