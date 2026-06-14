ChatGPT отправил семью туристов из России в ловушку

Многодетный российский турист поплатился за слепое доверие к искусственному интеллекту. Житель Краснодара Максим вместе с женой и тремя дочками отправился в летний тур по Евразии и застрял в транзитной зоне аэропорта Стамбула после того, как последовал совету ChatGPT.
Семья уже успела побывать в Грузии и Турции, после чего решила отправиться на Балканы, выбрав Северную Македонию. Вместо того чтобы свериться с официальными требованиями на сайте посольства, глава семейства задал вопрос нейросети. Искусственный интеллект уверенно ответил, что виза россиянам не требуется.
Однако на стойке регистрации выяснилось, что чат-бот ошибся. Сотрудница авиакомпании потребовала у туристов визу, предъявив официальное постановление: с 15 марта 2022 года гражданам РФ для въезда в Северную Македонию необходим либо шенген, либо заранее оформленное электронное разрешение.
Максим попытался отстоять свою правоту, показав скриншот переписки с ChatGPT, но аргумент не сработал. Пограничница осталась непреклонна, и семья не смогла попасть на борт.
В итоге туристам пришлось экстренно менять маршрут. Они приобрели билеты в Боснию и Герцеговину — направление, куда россияне действительно могут въезжать без визы. На этот раз, как признался сам Максим, информацию проверяли уже через официальные источники и сайт посольства.
Потери на неиспользованных билетах, по словам мужчины, составили 50 тысяч рублей. В своем видеообращении он назвал произошедшее «сюрреализмом межгалактического масштаба».
Сам турист, которому 33 года, передвигался по Евразии на личном автомобиле: сначала семья доехала на машине до Грузии, где оставила транспорт, после чего продолжила путешествие авиаперелетами. Отель и транспорт в Северной Македонии были забронированы заранее — из-за срыва поездки все эти бронирования пришлось аннулировать с потерей предоплаты.
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