ChatGPT отправил семью туристов из России в ловушку

В итоге туристам пришлось экстренно менять маршрут. Они приобрели билеты в Боснию и Герцеговину — направление, куда россияне действительно могут въезжать без визы. На этот раз, как признался сам Максим, информацию проверяли уже через официальные источники и сайт посольства.