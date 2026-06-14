Российские дзюдоисты выиграли 12 золотых медалей на турнире в Красноярске

В первый день золотые медали завоевали Иван Юртаев (до 60 кг), Давид Топсакалян (до 66 кг), Павел Коловердов (до 73 кг), Айшат Алиева (до 63 кг), Полина Яковлева (до 70 кг), Анастасия Антонова (до 78 кг) и Ксения Занозина (свыше 78 кг). Во второй день победили Екатерина Жданова (до 48 кг), Абу-Бакр Кантаев (до 81 кг), Атмир Мамиев (до 90 кг), Владимир Досяк (до 100 кг) и Артем Фотуйма (свыше 100 кг). Два золота, которые не достались россиянам, выиграли Сабина Азаматова из Узбекистана (до 52 кг) и Александра Кан из Таджикистана (до 57 кг).