Российские дзюдоисты выиграли 12 золотых медалей на турнире в Красноярске

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российские дзюдоисты завоевали 12 золотых медалей из 14 разыгранных на международных соревнованиях памяти В. Н. Гулидова среди юниоров до 21 года, прошедших 13−14 июня во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.
Всего в копилке сборной России 38 наград. В турнире при поддержке Российского спортивного фонда приняли участие свыше 200 атлетов из десяти стран — России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Франции.
В первый день золотые медали завоевали Иван Юртаев (до 60 кг), Давид Топсакалян (до 66 кг), Павел Коловердов (до 73 кг), Айшат Алиева (до 63 кг), Полина Яковлева (до 70 кг), Анастасия Антонова (до 78 кг) и Ксения Занозина (свыше 78 кг). Во второй день победили Екатерина Жданова (до 48 кг), Абу-Бакр Кантаев (до 81 кг), Атмир Мамиев (до 90 кг), Владимир Досяк (до 100 кг) и Артем Фотуйма (свыше 100 кг). Два золота, которые не достались россиянам, выиграли Сабина Азаматова из Узбекистана (до 52 кг) и Александра Кан из Таджикистана (до 57 кг).
Второй результат в командном зачете показала сборная Узбекистана — одно золото и четыре бронзы, третьей стала команда Таджикистана — одно золото и одна бронза.
Турнир являлся отборочным этапом на первенства Европы и мира. Общий призовой фонд составил почти четыре миллиона рублей.