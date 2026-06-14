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Московский джазовый оркестр планирует представить постановку «Шахерезада»

Бутман: Московский джазовый оркестр планирует поставить постановку «Шахерезада».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Народный артист России Игорь Бутман рассказал, что в репертуаре Московского джазового оркестра может появиться новая музыкально-поэтическая постановка «Шахерезада», основанная на симфонической сюите композитора Николая Римского-Корсакова.

«У нас есть запись сказки “Шахерезада” на музыку Николая Римского-Корсакова. Тоже уже напрашивается для новой театрализованной музыкальной постановки», — сказал он журналистам.

Как передавал корреспондент РИА Новости, вечером в воскресенье в Концертном зале имени Чайковского на закрытии Moscow Jazz Festival народный артист России Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр представили новую музыкально-поэтическую постановку «Слово о полку Игореве» на музыку Александра Бородина.

Moscow Jazz Festival прошел в этом году с 8 по 14 июня. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.