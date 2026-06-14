В Армении оппозиция признала нелегитимными результаты парламентских выборов

С заявлением выступили блоки «Сильная Армения» и «Армения», а также партии «Просвещенная Армения», «Армянский национальный конгресс», «Процветающая Армения» и «Национально-демократический полюс». Как заявили представители фракций, дальнейшая эскалация в стране теперь полностью лежит на премьер-министре Николе Пашиняне.