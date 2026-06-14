На концерте Деруло в Москве состоялась мировая премьера его песни Chicko

За свою карьеру артист продал более 250 млн синглов по всему миру и получил 14 платиновых синглов в США. Дебютный сингл Деруло Whatcha Say, который был выпущен в 2010 году, достиг первого места в рейтинге популярности американского музыкального журнала Billboard, а также был продан в количестве 5 млн копий. Видеоклип на песню Wiggle, записанную совместно с американским рэпером Снуп Доггом, набрал более 1 млрд просмотров на платформе YouTube, а клип на песню Swalla, записанную в 2017 году совместно с певицей Ники Минаж и Ty Dolla Sign был просмотрен более 2 млрд раз.