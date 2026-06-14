На концерте Деруло в Москве состоялась мировая премьера его песни Chicko

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Американский певец Джейсон Деруло выступил в Москве на «ЦСКА-Арене», где впервые исполнил свою новую песню Chico, передает корреспондент ТАСС. В программу концерта вошли хиты артиста, среди которых Wiggle, Swalla, Sexy for me, Komasava и другие.
«Эта песня уже успела разойтись по всему миру, но я еще нигде не исполнял ее вживую. И сегодня впервые сделаю это здесь, в Москве. Это мировая премьера», — сказал Деруло со сцены перед исполнением новой композиции Chico.
В свой прошлый визит в сентябре 2025 года артист вышел на сцену под песню «Матушка-земля», повторил скандальный номер Егора Крида с танцовщицей, представил свою новую песню Who Hurt You. Как и в прошлом году, вместе с ним — танцевальный дуэт Les Twins из Франции. Певец тогда сказал, что чувствует себя как дома, и пообещал вернуться в Москву.
За свою карьеру артист продал более 250 млн синглов по всему миру и получил 14 платиновых синглов в США. Дебютный сингл Деруло Whatcha Say, который был выпущен в 2010 году, достиг первого места в рейтинге популярности американского музыкального журнала Billboard, а также был продан в количестве 5 млн копий. Видеоклип на песню Wiggle, записанную совместно с американским рэпером Снуп Доггом, набрал более 1 млрд просмотров на платформе YouTube, а клип на песню Swalla, записанную в 2017 году совместно с певицей Ники Минаж и Ty Dolla Sign был просмотрен более 2 млрд раз.