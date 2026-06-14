Десять самых глубоких рек в мире: где они протекают и какие тайны хранят

Река Гудзон известна во всем мире благодаря панораме нью-йоркского острова Манхэттен, вдоль которого она проходит. При этом под ее водой скрывается глубокая долина, сформированная древними ледниками. Максимальная глубина Гудзона составляет от 61 до 66 метров, а длина — около 500 километров. До прибытия европейцев ее берега были заселены индейскими племенами, а в 1609 году ее устье было открыто английским мореплавателем Генри Гудзоном, в честь которого она и получила свое название. Из-за того что на реке расположен один из крупнейших мегаполисов мира — Нью-Йорк — вода в ней считается достаточно грязной, а рыба из водоема запрещена к употреблению.