Десять самых глубоких рек в мире: где они протекают и какие тайны хранят

Зачастую реки изучаются с точки зрения их длины, площади бассейна или количества притоков, а глубина часто остается недооцененным параметром. Но именно она часто определяет характер течения, судоходство, формирование экосистемы вокруг и играет важную роль в жизни государств, на территории которых протекают эти реки. Топ-10 самых глубоких рек в мире — в материале «Вечерней Москвы».
Миссисипи (61 метр).
Страна: США.
Миссисипи является самой длинной рекой и одной из важнейших водных артерий Северной Америки. Она протекает через 10 штатов США. Современное русло формировалось в течение тысячелетий, а глубина достигает 61 метра. Скорость ее течения в среднем составляет три километра в час. Река начинается с озера Айтаска и впадает в Мексиканский залив. Известно, что уже в IV тысячелетии до нашей эры вдоль Миссисипи расселились коренные американцы. Ее название с языка оджибве переводится как «большая река».
Река Святого Лаврентия (от 65 до 75 метров).
Страны: Канада, США.
Река Святого Лаврентия или Сент-Лоренс — ключевой водный путь Канады, соединяющий Великие озера с Атлантическим океаном. Ее длина составляет 1200 километров. Эта река отличается сложным рельефом дна, а оценки ее глубины разнятся от 65 до 75 метров. Изначально европейские колонисты называли ее Великой Канадской рекой, однако в 1604 году французский путешественник Самюэль де Шамплейн дал ей современное название.
Гудзон (от 61 до 66 метров).
Страна: США.
Река Гудзон известна во всем мире благодаря панораме нью-йоркского острова Манхэттен, вдоль которого она проходит. При этом под ее водой скрывается глубокая долина, сформированная древними ледниками. Максимальная глубина Гудзона составляет от 61 до 66 метров, а длина — около 500 километров. До прибытия европейцев ее берега были заселены индейскими племенами, а в 1609 году ее устье было открыто английским мореплавателем Генри Гудзоном, в честь которого она и получила свое название. Из-за того что на реке расположен один из крупнейших мегаполисов мира — Нью-Йорк — вода в ней считается достаточно грязной, а рыба из водоема запрещена к употреблению.
Хуанхэ (80 метров).
Страна: Китай.
Река Хуанхэ является одной из двух главнейших рек Китая, которые стали местами формирования истории китайского народа. Ее бассейн содержит огромные запасы иловых наносов, что делает русло реки сложным и изменчивым — за пять тысяч лет река около 30 раз меняла свое направление и вызывала наводнения. Максимальная глубина водоема составляет 80 метров. В водах Хуанхэ были найдены артефакты, относящиеся к неолиту и бронзовому веку.
Амазонка (от 90 до 100 метров).
Страны: Бразилия, Перу, Колумбия.
Амазонка известна как самая длинная река в мире, а также крупнейшая по объему пресной воды. Ее глубина, по разным оценкам, составляет от 90 до 100 метров. Исток Амазонки находится в Андах, а путь пролегает через различные природные зоны, от тропических лесов до саванн. В ее водах обитает более двух тысяч видов рыб, а также встречаются крупные животные: речные дельфины, анаконды, ламантины, черепахи и крокодилы. Название река получила после столкновения испанских колонистов с женщинами-индейцами, которые, согласно легенде, напоминали народ амазонок из древнегреческой мифологии.
Меконг (100 метров).
Страны: Китай, Мьянма, Лаос, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам.
Меконг — самая длинная река Юго-Восточной Азии. Ее бассейн считается одним из мировых центров биологического разнообразия. Например, здесь обитает более 20 тысяч видов растений. Кроме того, он богат различными природными ископаемыми: нефтью, золотом, медью, свинцом, цинком, калием, газом, углем и драгоценными камнями. Однако из-за сельского хозяйства и промышленности экосистема Меконга переживает экологический кризис. Глубина реки достигает 100 метров. Исток реки находится на высоте пяти тысяч метров в Тибетском нагорье.
Замбези (116 метров).
Страны: Ангола, Намибия, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Мозамбик.
Максимальная глубина Замбези в некоторых местах достигает 116 метров. На ней расположен знаменитый водопад Виктория. С тонганского языка ее название переводится как «великая река». Исторически она служила путем для арабских торговцев еще с X века, а в XVI веке она стала объектом интереса Португалии. Река берет свое начало на плато Лунда на высоте 1100 метров. В ее бассейне водятся крокодилы, слоны, бегемоты, буйволы, львы, антилопы, бородавочники, обезьяны и другие дикие животные.
Дунай (178 метров).
Дунай проходит через территории 10 европейских стран и четырех столиц: Вены, Белграда, Будапешта и Братиславы. На наиболее глубоком участке глубина реки достигает 178 метров. Образ Дуная лег в основу множества художественных произведений живописи XVI века, а также музыкальных композиций. Река является одной из важнейших водных артерий Европы, которую использовали еще на заре цивилизации. Несколько десятилетий назад Дунай был сильно загрязнен, однако после проведения ряда экологических мероприятий ситуация понемногу улучшается.
Янцзы (от 190 до 200 метров).
Страна: Китай.
Янцзы является второй главнейшей рекой Китая, которая, также как и Хуанхэ, стала местом формирования китайской цивилизации. Наиболее глубокие места реки расположены в районе Трех ущелий, где русло прорезает горные массивы, образуя тем самым большие каньоны. Максимальная глубина составляется от 190 до 200 метров. На ее берегах сохранились памятники культуры и истории, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них — статуя Будды в Лэшане, священные горы Удан и Лушань и сады Сучжоу. Янцзы течет из Тибетского нагорья, а впадает в Восточно-Китайское море.
Конго (от 220 до 250 метров).
Страны: ДР Конго, Республика Конго, Замбия, Ангола.
Первое место по глубине занимает река Конго. Уникальное строение подводного каньона связано с мощными потоками, вымывающими породы со дна. Ее бассейн охватывает огромную территорию с богатыми природными ресурсами и биоразнообразием. Также на Конго расположено 30 водопадов. Ее устье было открыто европейцами в 1482 году, когда португальский мореплаватель Диогу Кан достиг берегов реки. Сегодня Конго является важным источником продовольствия, так как в ее водах насчитывают около тысячи видов рыб.
Путешествие по многим из этих рек может быть рискованным для неподготовленного туриста, однако на Земле есть и более опасные места. «Вечерняя Москва» составила топ-10 опаснейших мест в мире, которые все равно привлекают многих людей.