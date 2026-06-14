От Эболы в Конго погибли уже более 180 человек: что известно о подтвержденных случаях

Количество подтвержденных случаев заболевания Эболой составило минимум 782. В оперативном отчете зафиксировано 72 новых случая заражения за 24 часа. Это один из самых значительных скачков заболеваемости. Вспышка по-прежнему ограничена тремя провинциями на востоке Конго.