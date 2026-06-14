Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От Эболы в Конго погибли уже более 180 человек: что известно о подтвержденных случаях

Количество смертей от Эболы в Конго достигло 181 случая.

Источник: Комсомольская правда

В Демократической Республике Конго продолжает распространяться вирус Эбола. Число погибших от лихорадки на территории страны достигло 181, сообщает Reuters.

Количество подтвержденных случаев заболевания Эболой составило минимум 782. В оперативном отчете зафиксировано 72 новых случая заражения за 24 часа. Это один из самых значительных скачков заболеваемости. Вспышка по-прежнему ограничена тремя провинциями на востоке Конго.

О массовых заболеваниях лихорадкой в других государствах пока не сообщается.