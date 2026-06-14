У берегов Антарктиды не замерз участок моря размером с Францию

Планета продолжает сходить с ума, и на этот раз эпицентр безумия — Антарктида. Там, где вечная зима должна править бал, случилось то, от чего у климатологов волосы встают дыбом. Участок моря Беллинсгаузена площадью порядка 650 тысяч квадратных километров — это почти как вся Франция — посреди июня остался без льда. Спутники фиксируют открытую воду там, где ещё пару лет назад ледяной панцирь был делом привычным.