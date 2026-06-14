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У берегов Антарктиды не замерз участок моря размером с Францию

Планета продолжает сходить с ума, и на этот раз эпицентр безумия — Антарктида. Там, где вечная зима должна править бал, случилось то, от чего у климатологов волосы встают дыбом. Участок моря Беллинсгаузена площадью порядка 650 тысяч квадратных километров — это почти как вся Франция — посреди июня остался без льда. Спутники фиксируют открытую воду там, где ещё пару лет назад ледяной панцирь был делом привычным.

Источник: Life.ru

Телеканал ABC со ссылкой на учёных выдаёт пугающий прогноз: этот «провал» может оказаться вечным. Нынешние океанические условия таковы, что лёд может просто больше никогда не сформироваться в прежних объёмах. Представьте: огромное белое пятно на карте планеты исчезает навсегда, а вслед за ним под удар идут экосистемы. Пингвины, которые привыкли выводить потомство на льду, вдруг остаются без дома. А шельфовые ледники, которые держат в узде уровень мирового океана, начинают расшатываться.

Ранее Life.ru уже писал о так называемом «леднике Судного дня». Учёные предупредили, что если он рухнет, уровень моря подскочит на 60 сантиметров — и тогда шести странам, включая Великобританию, Нидерланды и Бангладеш, придётся очень несладко.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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